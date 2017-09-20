Юрист Пацев назвал "средневековьем" мошенничество британских паралимпийцев

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мошенничество паралимпийцев Великобритании противоречит всем этическим нормам. Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Артем Пацев.

Ранее британская телерадиовещательная корпорация BBC сообщила, что некоторые британские паралимпийцы умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах. Например, некоторые спортсмены делают себе операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться с атлетами, у которых нет рук и ног. Также распространена практика, когда спортсмен соревнуется на инвалидной коляске, тогда как в обычной жизни он их не использует.

"Это гораздо менее этичное действие, чем употребление запрещенных веществ, я даже не знаю, как такой подход обозвать, - сказал Пацев. - Я полностью согласен с журналистами BBC, которые называют это зверством. И ради чего все это - ради медали! Это нас бездоказательно обвиняют, якобы наши паралимпийцы мошенничали, а тут - вот, реально доказанный случай".

"Это совершенно ужасный подход по отношению к несчастным людям. Средневековье какое-то, - продолжил Пацев. - Если это было в Великобритании и [бывший президент Международного паралимпийского комитета Филип] Крэйвен не мог разобрать, что у него происходит в стране под носом, роняя при этом крокодиловы слезы, то как он мог судить российских паралимпийцев, услышав лишь какие-то голословные обвинения?"

По словам юриста, данный скандал является вызовом для нового руководства Международного паралимпийского комитета (МПК). "Очень хорошо, что вскрылись сейчас большие проблемы. Понятно, что это кризис предыдущей администрации, но при этом это же и вызов для нового президента МПК Эндрю Парсонса и его администрации. Очевидно, что это вызов", - сказал Пацев.

Отстранение ПКР

18 июля 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На основе доклада исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МПК на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства ПКР в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее в сентябре МПК отказал ПКР в восстановлении членства и продлил отстранение организации, что поставило под вопрос участие сборной России в Паралимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут в марте 2018 года. При этом МПК разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе в квалификации к Паралимпиаде-2018.