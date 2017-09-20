Глава УЕФА Чеферин: европейский футбол переживает эпоху гармонии

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Европейский футбол в данное время вступил в эпоху гармонии. Такое мнение на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказал президент организации Александер Чеферин.
В среду в Женеве проходит внеочередной конгресс УЕФА.
"За год и шесть дней, что я нахожусь в кресле президента УЕФА, мы добились существенного прогресса в плане управления. Мы сейчас переживаем эпоху гармонии. Все заняли свои места, на всех уровнях чувствуется поддержка, наше единство было восстановлено", - сказал Чеферин.
"Мы занимаем идеальную позицию, чтобы выйти на следующий уровень. Это касается наших соревнований и турниров - соревновательный баланс является нашим приоритетом номер один. Мы продолжим продвигать идею того, чтобы маленькие клубы могли играть в соревнованиях самого высокого уровня", - добавил Чеферин.
Словенец Александер Чеферин был избран президентом УЕФА по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах в сентябре прошлого года. Новый президент УЕФА избран на 2,5 года, до следующего очередного конгресса организации. Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением Мишеля Платини от любой деятельности, связанной с футболом. Он был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года.