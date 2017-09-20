Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для России

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Избрание генерального директора оргкомитета "Россия-2018", члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Алексея Сорокина в совет Международной федерации футбола (ФИФА) крайне важно для России, в том числе в связи с тем, что страна примет чемпионат мира 2018 года. Об этом Сорокин заявил ТАСС.

Выборы в совет ФИФА состоялись в среду на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

"Это событие крайне важное для России в целом. Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года, - отметил Сорокин. - Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и мировой футбольной державой, [страна] очень плотно интегрирована в мировой футбол".

Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в Хельсинки в апреле. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, однако кандидатура вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко не была допущена из-за несоответствия по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия в выборах. В итоге места в совете ФИФА получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс.

Совет ФИФА был создан в результате реформирования международной федерации и заменил ранее действовавший исполнительный комитет, получив дополнительные полномочия.