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Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФА

Спорт
20 сентября, 12:23 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Сорокин был избран в совет ФИФА в среду на внеочередном конгрессе УЕФА

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Президент ФИФА Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино

© Александр Демьянчук/ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил генерального директора оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" и члена исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексея Сорокина с избранием в совет ФИФА. Об этом Инфантино заявил ТАСС.

Выборы в совет ФИФА состоялись в среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

"Я очень рад, что Сорокин избран в совет ФИФА. Думаю, он также рад, поздравляю его", - сказал Инфантино.

В апреле на конгрессе УЕФА в Хельсинки прошли основные выборы, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко не был допущен из-за несоответствия по критерию политической нейтральности. Для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс.

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