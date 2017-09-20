Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФА

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил генерального директора оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" и члена исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексея Сорокина с избранием в совет ФИФА. Об этом Инфантино заявил ТАСС.
Выборы в совет ФИФА состоялись в среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.
"Я очень рад, что Сорокин избран в совет ФИФА. Думаю, он также рад, поздравляю его", - сказал Инфантино.
В апреле на конгрессе УЕФА в Хельсинки прошли основные выборы, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко не был допущен из-за несоответствия по критерию политической нейтральности. Для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс.