Ушаков стал новым главным тренером женской сборной России по волейболу

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ТАСС, 20 сентября. Константин Ушаков назначен на должность главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Предыдущий главный тренер команды - Владимир Кузюткин - займет пост старшего тренера сборной, которым до этого был Ушаков.
"Рокировка в штабе женской сборной - плановая, в этой новости нет ничего сенсационного, - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. - Подобное развитие событий предполагалось еще в момент повторного назначения Владимира Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017, и при его согласии. Мы должны смотреть вперед, с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио, и обеспечивать преемственность поколений в тренерском штабе".
В среду женская сборная России вылетела в Баку для участия в финальном турнире чемпионата Европы. На соревнованиях российская команда выступит в следующем составе: связующие - Екатерина Панкова (капитан), Ирина Филиштинская; блокирующие - Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова; нападающие - Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань; либеро - Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.
Чемпионат Европы пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября. Россиянки на групповом этапе сыграют против команд Болгарии, Турции и Украины.