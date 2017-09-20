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Ушаков стал новым главным тренером женской сборной России по волейболу

Спорт
20 сентября, 12:41 UTC+3 ТАСС

Владимир Кузюткин займет пост старшего тренера сборной

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Волейболистка Наталья Ходунова и главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков

Волейболистка Наталья Ходунова и главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Константин Ушаков назначен на должность главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Предыдущий главный тренер команды - Владимир Кузюткин - займет пост старшего тренера сборной, которым до этого был Ушаков.

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"Рокировка в штабе женской сборной - плановая, в этой новости нет ничего сенсационного, - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. - Подобное развитие событий предполагалось еще в момент повторного назначения Владимира Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017, и при его согласии. Мы должны смотреть вперед, с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио, и обеспечивать преемственность поколений в тренерском штабе".

В среду женская сборная России вылетела в Баку для участия в финальном турнире чемпионата Европы. На соревнованиях российская команда выступит в следующем составе: связующие - Екатерина Панкова (капитан), Ирина Филиштинская; блокирующие - Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова; нападающие - Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань; либеро - Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.

Чемпионат Европы пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября. Россиянки на групповом этапе сыграют против команд Болгарии, Турции и Украины.

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