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Федерация: перед женской сборной России по волейболу стоит задача выиграть ЧЕ

Спорт
20 сентября, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ранее стало известно, что Константин Ушаков назначен главным тренером сборной России

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Перед женской сборной России по волейболу стоит задача выиграть чемпионат Европы. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее стало известно, что Константин Ушаков назначен главным тренером сборной России, а Владимир Кузюткин занял пост старшего тренера.

"Минимальная задача на чемпионате Европы - медали, максимальная - титул. Эти задачи перед командой поставил президиум, их никто не менял", - сказал Яременко.

Чемпионат Европы стартует 22 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Украины, Турции и Болгарии. Соревнования пройдут в Азербайджане и Грузии по 1 октября.

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