Ушаков продолжит возглавлять ВК "Динамо" после назначения главным тренером сборной России

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Константин Ушаков продолжит возглавлять краснодарское "Динамо" после назначения на пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер клуба Андрей Макаров.
Ранее стало известно, что Ушаков назначен главным тренером сборной России, а Владимир Кузюткин занял пост старшего тренера. Ушаков возглавляет женскую команду краснодарского "Динамо" с мая 2014 года.
"Мы поддерживаем и радуемся за Константина Анатольевича, он пошел на повышение. Мы планируем продолжать работать, так что здесь проблем быть не должно", - сказал Макаров.
Чемпионат Европы пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября. Россиянки на групповом этапе сыграют против команд Болгарии, Турции и Украины.