МПК перенес ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу из-за землетрясения в Мексике

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ТАСС, 20 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение перенести чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу, которые должны были пройти в Мехико с 30 сентября по 6 октября, из-за землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В Мексике во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Как сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте, погибли по меньшей мере 248 человек.
Отмечается, что два спортивных объекта, которые должны были принять турниры, серьезно не пострадали, однако значительный ущерб был нанесен отелям, где должны были расположиться спортсмены и должностные лица.
"После страшного землетрясения все наши мысли и молитвы о народе Мексики, - сказал президент МПК Эндрю Парсонс. - В результате этой трагедии мы полностью согласны с тем, что немедленная реакция мексиканских властей должна заключаться в восстановлении разрушений, а не в организации двух крупных спортивных соревнований. Поэтому мы договорились с местным организационным комитетом и властями Мехико и приняли решение отложить чемпионаты мира".
Новое время проведения соревнований пока не определено.