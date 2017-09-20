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Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"

Спорт
20 сентября, 13:41 UTC+3 ТАСС

Главным героем этой части стал космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко, который рассказал зрителям о родной Самаре

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Welcome2018·com - портал болельщиков ЧМ-2018/YouTube

ТАСС, 20 сентября. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил пятую серию проекта "Город героя". Главным героем этой части стал космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко, который рассказал зрителям о родной Самаре.

В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу- бизнеса, которые рассказывают об истории городов - организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями, а также советуют интересные туристические места и объекты.

В первом выпуске бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Казани. Героем второй серии стал бобслеист Алексей Воевода, который рассказал о Сочи. В третьем ролике снялся певец и композитор Валерий Сюткин, представивший зрителям Москву. Главным героем четвертой части стал солист Мариинского театра Василий Герелло, который рассказал зрителям о Санкт-Петербурге.

Ролики публикуются на официальных каналах портала Welcome2018 в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Youtube.

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города - организаторы Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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