"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" передал права на трансляцию матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России восьми футбольным клубам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Матч ТВ" всегда идет навстречу спортивным клубам и болельщикам, как и телезрителям, нам важны все соревнования, на трансляцию которых у нас есть права. В рамках телевизионного эфира невозможно показать все спортивные события: каждый день появляются сотни часов спортивного видеоконтента. Мы видим решение в развитии интернет-вещания: увеличение числа эксклюзивных трансляций как на интернет-порталах matchtv и sportbox, так и на площадках спортивных клубов. В последнем случае необходима передача прав на трансляцию", - сообщили в пресс-службе телеканала.

"Такая практика стала уже привычной. У клубов сохраняется полная свобода в выборе площадки для таких трансляций в пределах digital-пространства - сайт клуба, страница клуба в социальной сети, официальный канал на Youtube. Таким образом, мы предоставляем клубам возможность показывать все важные для них игры, а болельщики же получают уникальную возможность для просмотра игр вне зависимости от ограничений сетки телевещания", - говорится в сообщении.

Клубы, которые уже получили разрешение на трансляцию матча на своих ресурсах или региональном телевидении: "Тюмень" ( матч "Тюмень - "Тосно"), томская "Томь" ("Томь - "Краснодар"), "Краснодар ("Томь - "Краснодар"), нижегородский "Олимпиец" ("Олимпиец - "Уфа"), "Уфа" ("Олимпиец - "Уфа"), владивостокский "Луч- Энергия" ("Луч-Энергия" - "Анжи"), воронежский "Факел" ("Факел" - "Амкар"), ярославский "Шинник" ("Шинник" - "Урал"). Матчи пройдут 20-21 сентября.