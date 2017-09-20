Курс на Восток: как проходили финалы еврокубков на постсоветском пространстве

Финал Лиги Европы в 2019 году пройдет на Олимпийском стадионе в Баку. Второй год подряд финал одного из еврокубков состоится на территории бывшего СССР - в сезоне 2017/18 главную игру Лиги чемпионов примет Киев.

ТАСС вспоминает предыдущие решающие матчи еврокубковых турниров, которые прошли на постсоветском пространстве.

Московский триумф "Пармы"

Впервые на территории бывшего СССР еврокубковый финал прошел в 1999 году - в московских "Лужниках", где в матче за Кубок УЕФА встретились итальянская "Парма" и французский "Марсель". Главная российская арена в середине 90-х годов претерпела первую реконструкцию, в результате которой стадион получил крышу. Годом ранее в "Лужниках" прошли основные соревнования Всемирных юношеских игр.

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Обладателем Кубка УЕФА-1999 стала "Парма", которая разгромила соперника со счетом 3:0. Матч собрал 62 тысячи зрителей, а голы забивали Эрнан Креспо, Паоло Ваноли и Энрико Кьеза. Аргентинец Креспо, ставший автором победного мяча, был признан лучшим футболистом встречи.

Ворота "Пармы" в этом матче защищал 21-летний Джанлуиджи Буффон, который до сих пор выступает в составе "Ювентуса". В итальянском клубе играли многие звезды европейского футбола - чемпионы мира Лилиан Тюрам и Ален Богоссян, Фабио Каннаваро, Дино Баджо, аргентинцы Роберто Сенсини и Хуан Верон, колумбийский форвард Фаустино Асприлья.

Наставником "Пармы" был Альберто Малезани, который ранее сменил на этом посту Невио Скалу - создателя знаменитой "Пармы" 90-х годов. Тогда как "Марсель", который уже потерял свое могущество начала 90-х, тренировал Роллан Курбис - впоследствии он поработал даже в "Алании" из Владикавказа.

Роковой промах Терри

21 мая 2008 года "Лужники" впервые приняли и финал Лиги чемпионов, где встретились два английских клуба - "Манечестер Юнайтед" и "Челси". Для "Челси", которым уже пять лет владел российский бизнесмен Роман Абрамович, это был первый финал Лиги чемпионов, и команда оказалась в одном ударе от почетного трофея. Но кубок достался "Манчестер Юнайтед", который победил в серии пенальти.

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"Челси" в том сезоне тренировал израильский специалист Авраам Грант, который сменил выигравшего два чемпионата Англии Жозе Моуринью и сумел вывести команду в финал Лиги чемпионов, чего знаменитому португальцу так и не удалось.""Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона был на пике славы, хотя команда пробилась в финал Лиги чемпионов впервые за девять лет.

Лидером "Манчестера" оставался Криштиану Роналду, который перейдет в "Реал" лишь через год. Португалец открыл счет на 26-й минуте, головой замкнув навес Уэса Брауна. Отыграться "Челси" сумел на последней минуте первого тайма, когда забил Фрэнк Лэмпард - он воспользовался неразберихой в центре штрафной соперника.

Серия пенальти оказалась одной из самых драматичных в истории футбола, причем немалую роль сыграло состояние газона "Лужников". На московской арене постоянно было уложено искусственное покрытие, которое к матчу Лиги чемпионов заменили на натуральный газон. Голкипер "Челси" отразил удар Роналду, остальные футболисты били точно, и капитан "Челси" Джон Терри мог ставить победную точку. Однако у игрока поехала нога, и в падении он пробил мимо ворот.

Победу "Манчестер Юнайтед" принес отраженный голкипером Эдвином ван дер Саром удар Николя Анелька. Первый титул сильнейшего клуба Европы "Челси" выиграет лишь через четыре года в Мюнхене.

Киев ждет звезд

26 мая 2018 года на Олимпийском стадионе в Киеве состоится финал нынешней Лиги чемпионов. Знаменитая арена в столице Украины была открыта еще в 1923 году, носила имена Льва Троцкого, Станислава Косиора и Никиты Хрущева, а в 1980 году здесь проходили матчи Олимпиады. Домашняя арена киевского "Динамо" несколько раз реконструировалась, к чемпионату Европы 2012 года получив пятизвездочный статус. 1 июля 2012 года здесь прошла финальная игра турнира - между командами Испании и Италии, завершившаяся со счетом 4:0.

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При этом ранее на киевской арене уже игрался финал еврокубка. В 1975 году стадион, который в те годы носил название "Центральный", принял ответный матч Суперкубка УЕФА - между местным "Динамо" и мюнхенской "Баварией". Команда из ФРГ выиграла Кубок европейских чемпионов, "Динамо" Валерия Лобановского - Кубок обладателей кубков, однако советские футболисты сумели дважды обыграть знаменитого соперника и завоевать трофей.

"Бавария" середины 70-х была составлена сплошь из звезд, блиставших в 1974 году на чемпионате мира, где победила сборная ФРГ. Против "Динамо" на поле выходили Зепп Майер, Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Румменигге, однако легендарный нападающий Герд Мюллер сумел сыграть лишь в первой игре в Мюнхене 9 сентября, где гости победили со счетом 1:0 благодаря мячу Олега Блохина на 66-й минуте.

Ответная встреча состоялась в Киеве 6 октября - в присутствии 105 тысяч зрителей. 22-летний Блохин вновь стал героем, дважды поразив ворота Майера.

Концерт "Барселоны" в Тбилиси

Суперкубок УЕФА 1981 года должен был состояться в английском Ливерпуле и Тбилиси - на сей раз Кубок кубков выиграло "Динамо" из столицы Грузии. Однако обладатели Кубка чемпионов из "Ливерпуля" договориться с советской стороной о сроках проведения матчей не сумели, и трофей так и не был разыгран. Тбилиси дождался матча за Суперкубок УЕФА через 34 года. С 2013 года матчи за Суперкубок проходят в различных городах, и в 2015-м право на организацию было доверено Тбилиси - стадиону имени Бориса Пайчадзе, где испанские "Барселона" и "Севилья" сыграли яркий матч, завершившийся победой команды Лео Месси со счетом 5:4 в дополнительное время.

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Победители Лиги чемпионов из "Барселоны" и Лиги Европы из "Севильи" сыграли настоящий спектакль на арене, носящей имя одного из самых техничных советских футболистов - Бориса Пайчадзе. Домашний стадион тбилисского "Динамо" был открыт еще в 1935 году и ранее носил имена Лаврентия Берии и Владимира Ленина, в 70-е годы он был впервые реконструирован и вмещал около 80 тысяч болельщиков, а после перестройки 2006 года на арене осталось 55 тысяч сидячих мест.

Более 50 тысяч зрителей собрались 11 августа 2015 года на матч "Барселоны" и "Севильи", увидев яркий атакующий футбол. "Севилья" Унаи Эмери дала бой на тот момент сильнейшему клубу Европы, хотя к 52-й минуте "Барселона" выигрывала со счетом 4:1. Но соперники счет сравняли, причем на 81-й минуте отличился украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

В дополнительное время "Барселона" сыграла уже на результат, а не на хорошо разбирающуюся в комбинационном футболе грузинскую публику, и Педро принес ей очередной трофей. Лучшим же игроком встречи был назван автор двух мячей Лео Месси.

В 2018 году Суперкубок Европы вновь будет разыгран на постсоветском пространстве - на "Ле Кок Арене" в Таллине.

Евгений Трушин