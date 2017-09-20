Баскетболист Мозгов присоединится к "Бруклину" 25 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой сборной России Тимофей Мозгов присоединится к клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" в понедельник, 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов.

"Тимофей находится в Москве, но уже в конце недели отправится в США. В понедельник присоединится к команде в Бруклине", - сказал Шарифьянов.

В июне Мозгов был обменян в "Нетс" из "Лос-Анджелес Лэйкерс". В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая 7 подборов.

Чемпионат НБА стартует 18 октября.