Баскетболист Мозгов присоединится к "Бруклину" 25 сентября

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой сборной России Тимофей Мозгов присоединится к клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" в понедельник, 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов.
"Тимофей находится в Москве, но уже в конце недели отправится в США. В понедельник присоединится к команде в Бруклине", - сказал Шарифьянов.
В июне Мозгов был обменян в "Нетс" из "Лос-Анджелес Лэйкерс". В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая 7 подборов.
Чемпионат НБА стартует 18 октября.