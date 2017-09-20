Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баскетболист Мозгов присоединится к "Бруклину" 25 сентября

Спорт
20 сентября, 14:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Спортсмен находится в Москве, но уже в конце недели отправится в США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский центровой Тимофей Мозгов

Российский центровой Тимофей Мозгов

© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой сборной России Тимофей Мозгов присоединится к клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" в понедельник, 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов.

"Тимофей находится в Москве, но уже в конце недели отправится в США. В понедельник присоединится к команде в Бруклине", - сказал Шарифьянов.

В июне Мозгов был обменян в "Нетс" из "Лос-Анджелес Лэйкерс". В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая 7 подборов.

Чемпионат НБА стартует 18 октября.

Смотрите также

По Газоль заявил, что играть против центрового сборной России Мозгова на ЧЕ было тяжело

Мозгов: российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС
4
Что нужно знать о проблемах Бинбанка
5
Главного психиатра Минобороны Украины отстранили от работы за слова о силовиках в Донбассе
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама