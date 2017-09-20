Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками

Спорт
20 сентября, 14:32 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, сентября. /ТАСС

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" считает, что воля к победе должна помочь команде пройти как можно дальше на турнире

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года способна показать результат, который заслуживают ее болельщики. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Смотрите также

Анохин: избрание Сорокина в совет ФИФА является признанием России как футбольной державы

Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФА

Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для России

Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола

"На Кубке конфедераций сборная России показала себя стойкой и волевой командой, при этом очевидно, что ей противостояли одни из лучших команд мира. У команды есть время, чтобы сплотиться, а воля к победе должна помочь пройти как можно дальше. Мы, естественно, в этом заинтересованы, чтобы интерес к турниру в стране держался на пике максимально долго. У сборной России есть все, чтобы добиться результата, который заслуживают любители футбола в стране", - отметил Сорокин.

Сборная России на Кубке конфедераций не вышла из группы, обыграв в первом матче команду Новой Зеландии (2:0), а затем уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Жеребьевка финального турнира ЧМ-2018 пройдет в Москве 1 декабря. Сборная России на групповом этапе сыграет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС
4
Что нужно знать о проблемах Бинбанка
5
Главного психиатра Минобороны Украины отстранили от работы за слова о силовиках в Донбассе
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама