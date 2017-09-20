Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года способна показать результат, который заслуживают ее болельщики. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"На Кубке конфедераций сборная России показала себя стойкой и волевой командой, при этом очевидно, что ей противостояли одни из лучших команд мира. У команды есть время, чтобы сплотиться, а воля к победе должна помочь пройти как можно дальше. Мы, естественно, в этом заинтересованы, чтобы интерес к турниру в стране держался на пике максимально долго. У сборной России есть все, чтобы добиться результата, который заслуживают любители футбола в стране", - отметил Сорокин.
Сборная России на Кубке конфедераций не вышла из группы, обыграв в первом матче команду Новой Зеландии (2:0), а затем уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).
Жеребьевка финального турнира ЧМ-2018 пройдет в Москве 1 декабря. Сборная России на групповом этапе сыграет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.