Буре: переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Игрокам московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, переведенным в чеховскую "Звезду", пойдет на пользу выступление в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в плане поддержания игровой практики. Такое мнение ТАСС высказал серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира 1990 года, член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

Ранее пять игроков ЦСКА были переведены в фарм-клуб армейцев - чеховскую "Звезду": защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков.

"Перевод в ВХЛ пойдет на пользу хоккеистам ЦСКА, это абсолютно нормальная практика. Нужно понимать, что тренировочный процесс и игровая практика - две разные вещи. Когда ты не проходишь в основной состав, то теряется мастерство. Уверен, что тренерский штаб принял данное решение только во благо хоккеистов", - сказал Буре.

"Можно провести аналогию с тренерским подходом Виктора Тихонова. Когда я играл у него, состав постоянно ротировался и это давало результаты. Играли сильнейшие, была мотивация работать как можно усерднее и это давало результат", - добавил Буре.

"Звезда" дебютировала в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2015/16. Проводит домашние матчи на арене, где в 2004-2013 годах выступал клуб КХЛ "Витязь".