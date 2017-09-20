Буре: переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛ

Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFProСпорт 20 сентября, 15:37
Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФАСпорт 20 сентября, 15:31
"Матильду" покажут в Новосибирске на месяц раньше всероссийской премьерыКультура 20 сентября, 15:25
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"Экономика и бизнес 20 сентября, 15:20
МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациямиСпорт 20 сентября, 15:13
ЦБ предоставит средства Бинбанку для поддержания его ликвидностиЭкономика и бизнес 20 сентября, 15:02
"Реал" продлил контракт с французским футболистом Бензема до 2021 годаСпорт 20 сентября, 15:00
Буре: переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛСпорт 20 сентября, 14:59
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 годуКультура 20 сентября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Игрокам московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, переведенным в чеховскую "Звезду", пойдет на пользу выступление в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в плане поддержания игровой практики. Такое мнение ТАСС высказал серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира 1990 года, член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.
Ранее пять игроков ЦСКА были переведены в фарм-клуб армейцев - чеховскую "Звезду": защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков.
"Перевод в ВХЛ пойдет на пользу хоккеистам ЦСКА, это абсолютно нормальная практика. Нужно понимать, что тренировочный процесс и игровая практика - две разные вещи. Когда ты не проходишь в основной состав, то теряется мастерство. Уверен, что тренерский штаб принял данное решение только во благо хоккеистов", - сказал Буре.
"Можно провести аналогию с тренерским подходом Виктора Тихонова. Когда я играл у него, состав постоянно ротировался и это давало результаты. Играли сильнейшие, была мотивация работать как можно усерднее и это давало результат", - добавил Буре.
"Звезда" дебютировала в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2015/16. Проводит домашние матчи на арене, где в 2004-2013 годах выступал клуб КХЛ "Витязь".