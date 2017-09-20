"Реал" продлил контракт с французским футболистом Бензема до 2021 года

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ТАСС, 20 сентября. Испанский футбольный клуб "Реал" и французский нападающий Карим Бензема продлили контракт до 30 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В четверг 29-летний Бензема предстанет перед прессой на стадионе мадридского клуба "Сантьяго Бернабеу".
Во вторник "Реал" также продлил контракт с испанским защитником команды Даниэлем Карвахалем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
Бензема перешел в "Реал" в 2009 году из французского "Лиона". В составе мадридской команды он дважды выиграл чемпионат Испании, три раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза становился победителем Кубка Испании и два раза Суперкубка страны. В прошлом сезоне француз провел 48 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей, отдав девять голевых передач.