МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациями

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Атлеты-паралимпийцы, вина которых в махинациях с классификациями будет доказана, могут быть дисквалифицированы на два года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.
Согласно статье вещательной корпорации BBC, некоторые британские паралимпийцы умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах. Например, согласно утверждению журналистов, некоторые спортсмены делают себе операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться с атлетами, у которых нет рук и ног. Также распространена практика, когда спортсмен соревнуется на инвалидной коляске, тогда как в обычной жизни он ее не использует.
"Если после расследований кто-то будет признан виновным, тогда может последовать двухлетняя дисквалификация, - сказал Спенс. - Как и у всех расследований, у данных нет точных сроков проведения".
18 июля 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На основе доклада исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МПК на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В сентябре МПК отказал ПКР в восстановлении членства и продлил отстранение организации, что поставило под вопрос участие сборной России на Паралимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут в марте 2018 года. При этом МПК разрешили российским спортсменам выступать в нейтральном статусе в квалификации к Паралимпиаде-2018.