Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro

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ТАСС, 20 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена кандидатов на попадание в команду года по версии организации и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Всего в число кандидатов в команду вошли 55 человек:
В команду года войдут один вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Игроки, попавшие в команду, будут объявлены во время церемонии вручения наград ФИФА 23 октября в Лондоне.