Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro

ТАСС, 20 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена кандидатов на попадание в команду года по версии организации и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Всего в число кандидатов в команду вошли 55 человек:

вратари - Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кейлор Навас ("Реал", Испания), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Ян Облак ("Атлетико", Испания);

защитники - Давид Алаба, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Филип Лам (все - "Бавария"), Жорди Альба, Хавьер Маскерано, Самуэль Юмтити, Жерар Пике (все - "Барселона", Испания), Дани Алвес, Тиаго Силва (оба - ПСЖ, Франция), Леонардо Бонуччи ("Милан", Италия), Дани Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Пепе (все - "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Диего Годин ("Атлетико"), Давид Луис ("Челси", Англия), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед");

полузащитники - Тиаго Алькантара, Артуро Видаль (оба - "Бавария"), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба - "Барселона"), Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль", Англия), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба - "Челси"), Неманья Матич, Поль Погба (оба - "Манчестер Юнайтед"), Мессут Озил ("Арсенал", Англия), Марко Верратти (ПСЖ);

нападающие - Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все - "Реал"), Эдисон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ), Паоло Дибала ("Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку (оба - "Манчестер Юнайтед"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Роберт Левандовски ("Бавария").

В команду года войдут один вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Игроки, попавшие в команду, будут объявлены во время церемонии вручения наград ФИФА 23 октября в Лондоне.