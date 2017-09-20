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Звезды мирового футбола помогут восстановлению Боржомского ущелья

Спорт
20 сентября, 16:00 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

В предстоящей игре команда "World XI" будет играть против команды хозяев "GFF-X"

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ТБИЛИСИ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Благотворительный матч с участием звезд мирового футбола состоится 29 сентября в Тбилиси на стадионе "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе, средства от продажи билетов будут перечислены на восстановление части лесного массива Боржомского ущелья, которая сгорела в результате крупного пожара. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.

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В предстоящей игре команда "World XI" будет играть против команды хозяев "GFF-X". В матче примут участие Франческо Тотти, Ривалдо, Дида, Паоло Мальдини, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Звонимир Бобан, Сержиньо, Лука Тони, Эрнан Креспо, Венсан Канделя, Алессандро Костакурта, Дино Баджо, Массимо Амброзини, Массимо Оддо, Марко Дельвеккио, Себастьяно Росси, Мауро Тассотти, Карлес Пуйоль, Марек Янкуловский, Деметрио Альбертини, Энрико, Кристиан Аббьяти, Анджело Карбоне, Иван Кордоба, Дарио Шимич, Джузеппе Фавалли, Пьетро Верховод. Наставником одной из команд будет известный немецкий тренер Отто Рехагель. Муджири не исключил, что в матче примут участие еще несколько именитых зарубежных футболистов, с ними ведутся переговоры.

"Этот матч доставит удовольствие многочисленным поклонникам футбола, это будет большой праздник футбола, в то же время проведение игры и полученные от продажи билетов внесут определенный вклад в восстановление части лесного массива Боржомского ущелья, сгоревшего в августе текущего года", - сказал Муджири.

Он отметил, что на восстановление массива пойдут также средства, полученные от продажи билетов на прошедший 2 сентября в Тбилиси матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Грузии и Ирландии (1:1).

Крупный пожар около села Даба Боржомского района начался 20 августа в труднодоступном лесном массиве. Сначала огонь охватил территорию площадью 5 гектаров, через день дошел до 12 гектаров. После локализации пожара 23 августа из-за ветра очаги возгорания возникали в других местах, поэтому общая площадь территории пожара, бушевавшего до 26 августа, превысила 100 гектаров.

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