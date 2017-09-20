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КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 170 тысяч рублей по итогам матча с "Тосно"

Спорт
20 сентября, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с "Арсеналом"

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и на 70 тысяч за скандирование нецензурной лексики в игре десятого тура чемпионата страны с "Тосно". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Встреча, завершившаяся вничью со счетом 2:2, прошла на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге 17 сентября.

"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с "Арсеналом" (0:1). "Тосно" по итогам матча со "Спартаком" - на 10 тысяч за скандирование болельщиками ругательств. "Спартак" - на 70 тысяч за скандирование и 100 тысяч - за пиротехнику. "Зенит" после матча с "Уфой" оштрафован за использование пиротехники на 20 тысяч", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.

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