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ФК "Тамбов" впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв "Арсенал"

Спорт
20 сентября, 17:04 UTC+3 ТАСС

Единственный мяч на 90-й минуте забил Алексей Скворцов

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ТАСС, 20 сентября. "Тамбов" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.

Мяч на 90-й минуте забил Алексей Скворцов.

"Тамбов", основанный в 2013 году, впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России. До этого лучшим достижением клуба являлся выход в 1/16 финала. В прошлом сезоне клуб на этой стадии уступил санкт-петербургскому "Зениту" (0:5).

В следующем раунде "Тамбов" сыграет с победителем матча между курским "Авангардом" и московским ЦСКА, встреча пройдет позже в среду. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в конце октября.

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