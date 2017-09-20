ФК "Тамбов" впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв "Арсенал"

ТАСС, 20 сентября. "Тамбов" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.

Мяч на 90-й минуте забил Алексей Скворцов.

"Тамбов", основанный в 2013 году, впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России. До этого лучшим достижением клуба являлся выход в 1/16 финала. В прошлом сезоне клуб на этой стадии уступил санкт-петербургскому "Зениту" (0:5).

В следующем раунде "Тамбов" сыграет с победителем матча между курским "Авангардом" и московским ЦСКА, встреча пройдет позже в среду. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в конце октября.