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Шестой инспекционный визит ФИФА по стадионам ЧМ-2018 пройдет с 26 сентября по 5 октября

Спорт
20 сентября, 18:10 UTC+3 ТАСС

Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит

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© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 20 сентября. Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" с 26 сентября по 5 октября проведет шестой операционный визит по подготовке стадионов, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".

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Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В состав совместной группы войдут эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Инспекция посетит восемь городов (по порядку): Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на- Дону, Волгоград, Калининград и Москву (стадион "Лужники"). Основной целью визита станет обсуждение операционной деятельности стадионов во время чемпионата мира. Кроме того, в Москве эксперты ознакомятся с презентациями о готовности к проведению турнира Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, принимавших матчи Кубка конфедераций 2017 года.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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