СМИ: матч за Суперкубок УЕФА сезона-2018/19 пройдет в Стамбуле

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Футбольный матч за Суперкубок УЕФА в сезоне-2018/19 будет сыгран на стадионе "Водафон-Арена" в Стамбуле. Об этом сообщает портал Sportmediaset.

Решение о месте проведения игры было принято на заседании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне.

Стадион "Водафон-Арена" был открыт 10 апреля 2016 года, его вместимость составляет 41903 зрителя. На арене проводит домашние матчи стамбульский клуб "Бешикташ".