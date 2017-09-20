Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный олимпийский комитет: Бубка опроверг обвинения в коррупции

Спорт
20 сентября, 18:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Бубка перечислил $45 тыс. на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd

Поделиться
Материал из 1 страницы
Член исполкома Международного олимпийского комитета Сергей Бубка

Член исполкома Международного олимпийского комитета Сергей Бубка

© AP Photo/Efrem Lukatsky

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка опроверг обвинения в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Бубка перечислил $45 тыс. на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является бывший казначей IAAF и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Кроме того, по данным издания, за день до этого с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента IAAF Ламина Диака.

Смотрите также

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконным

Балахничев: говорить о коррупции в отношении денежных переводов Бубки наивно

Балахничев в комментарии ТАСС заявил, что данные выплаты были связаны с развитием турнира "Звезды шеста", о законности платежа заявил СМИ и сам Бубка.

"Господин Бубка опроверг данные утверждения. Как только появилась подобная информация, то Бубка незамедлительно связался с комиссиями по этике IAAF и МОК", - сказал собеседник агентства.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе прошлого года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лидию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго 2012 года.

В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него IAAF в январе 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Захарова считает, что актера Моргана Фримена подставили
3
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
4
Железная дорога в обход Украины. Досье
5
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее
6
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов
7
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама