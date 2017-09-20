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Аронян и Вашье-Лаграв сыграли вничью во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам

Спорт
20 сентября, 18:23 UTC+3 ТАСС

Счет в серии стал 1-1, как и в другом полуфинале, где вничью сыграли американец Уэсли Со и китаец Дин Лижэнь

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Левон Аронян

Левон Аронян

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

ТАСС, 20 сентября. Армянин Левон Аронян сыграл вничью черными фигурами с французом Максимом Вашье-Лагравом во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Счет в серии стал 1-1, как и в другом полуфинале, где вничью сыграли американец Уэсли Со и китаец Дин Лижэнь. Борьба продолжится на тай-брейке 21 сентября.

В финале, который стартует 23 сентября, шахматисты проведут четыре партии. Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Соревнования в Тбилиси завершатся 27 сентября.

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