Бывший чемпион мира по боксу Ламотта скончался в США в возрасте 96 лет

ТАСС, 20 сентября. Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Джейк Ламотта умер в США в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ламотта стал боксером-профессионалом в 18 лет. В 1949 году Ламотта победил француза Марселя Сердана в бою за титул чемпиона мира в среднем весе. За 13 лет карьеры американец провел 106 боев, в которых одержал 83 победы, из них 30 нокаутом, потерпел 19 поражений, четыре - завершились вничью.