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Тарпищев: сборным РФ надо возвращаться в элиту Кубка Дэвиса и Кубка Федерации

Спорт
20 сентября, 18:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Женская сборная России по теннису сыграет с командой Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женской и мужской сборным России надо возвращаться в элиту Кубка Федерации и Кубка Дэвиса соответственно. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Женская сборная России по теннису сыграет с командой Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации. Игры пройдут 11-12 февраля на домашних кортах сборной Словакии. Мужская сборная в 1-й группе Кубка Дэвиса проведет матч дома с победителем пары Австрия - Белоруссия. Игры пройдут 6-8 апреля.

"В Кубке Федерации жребий нам выпал не простой, но это лучше, чем лететь в Австралию, - сказал Тарпищев. - Надо выходить в высшую лигу. И в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации".

"В Кубке Дэвиса - жребий благоприятный. Играть будем дома, в Москве. Соперники нам по зубам", - сказал президент ФТР.

В апреле российская команда в Москве уступила бельгийкам в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации и лишилась возможности сыграть в восьмерке сильнейших турнира в 2018 году. Российские теннисистки покинули Мировую группу в 2016 году впервые с 1998 года. Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд.

Сборная России в последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году.

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