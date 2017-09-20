Претендовать на участие в Паралимпиаде-2018 будут 67 российских спортсменов

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Утвержден список российских спортсменов-участников квалификационных соревнований к Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, в него вошли 67 человек. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Список был утвержден на заседании рабочей группы ПКР по подготовке к участию в Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане.
"Сегодня на заседании рабочей группы с участием президентов Всероссийских федераций по видам инвалидности и старших тренеров сборных команд России по зимним видам спорта окончательно согласованы списки спортсменов- участников квалификационных соревнований к Паралимпийским играм 2018 года. В него вошли 67 спортсменов", - сообщил Рожков.
"До понедельника информация и соответствующие документы на этих спортсменов будут введены ПКР в систему управления спортивными данными (SDMS), поданы заявки на участие в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту (5-8 ноября, Нидерланды), сноуборду (7-8 ноября, ОАЭ), лыжным гонкам и биатлону (7-17 декабря, Канада), прохождение международной функциональной классификации, оплаты лицензий", - добавил он.
15 сентября 2017 года Международный паралимпийский комитет (МПК) вновь открыл для ПКР доступ в систему SDMS для национальных паралимпийских комитетов по предоставлению документов на участников соревнований, проводимых под эгидой МПК.