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Итальянец Микеле Ува назначен вице-президентом УЕФА вместо испанца Вильяра

Спорт
20 сентября, 19:00 UTC+3 НЬОН /Швейцария/ 20, сентября. /ТАСС

25 июля Вильяр был на год отстранен от исполнения обязанностей президента Королевской испанской футбольной федерации после обвинений в коррупции и ареста

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Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Микеле Ува

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Микеле Ува

© AP Photo/Antonio Calanni

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации футбола Италии Микеле Ува назначен вице-президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое решение принято на заседании исполнительного комитета УЕФА, которое прошло в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне.

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В июле с поста вице-президента УЕФА ушел испанец Анхель Мария Вильяр. "Микеле Ува назначен вице-президентом УЕФА", - сообщил глава организации Александер Чеферин.

18 июля полиция провела обыски в офисе Королевской испанской футбольной федерации. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент Королевской испанской футбольной федерации по вопросам экономики Хуан Пардон. Вильяр и его сын от дачи показаний отказались, задержанные подозреваются в хищении 45 млн евро.

Позднее суд Мадрида поместил подозреваемых под стражу без права освобождения под залог на время расследования. 25 июля Вильяр был на год отстранен от исполнения обязанностей президента Королевской испанской футбольной федерации после обвинений в коррупции и ареста.

С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы УЕФА Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации.

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