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Российские паралимпийцы пройдут срочные допинг-тестирования перед Играми-2018

Спорт
20 сентября, 19:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Допинг-тестирования пройдут члены сборной России по горнолыжному спорту и сноуборду

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Члены сборной России по горнолыжному спорту и сноуборду пройдут срочные допинг-тестирования перед Паралимпийскими играми 2018 года. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

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В среду состоялось заседание рабочей группы ПКР по подготовке к Играм в южнокорейском Пхенчхане. В рамках заседания было утверждено, что в квалификационных соревнованиях примут участие 67 российских спортсменов.

"С учетом того, что спортсмены по горнолыжному спорту и сноуборду выезжают на тренировочные мероприятия уже с середины октября этого года, ПКР проинформировал об этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с целью планирования срочного допинг-тестирования", - сказал Рожков.

В начале сентября МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

Следующее заседание исполкома МПК, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ПКР, пройдет после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое намечено на 16 ноября. На нем будет рассмотрен вопрос приведения РУСАДА в соответствие с международным кодексом, что является главным критерием в дорожной карте восстановления ПКР.

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