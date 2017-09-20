Российский теннисист Медведев не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 20 сентября. Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Томасу Фаббиано в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу итальянца. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Во втором круге Фаббиано встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.

Соревнования завершатся 24 сентября.