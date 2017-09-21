Чемпионат мира по футболу - 2018: Москва против дискриминации в спорте. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, на которой обсуждаются вопросы создания свободной от дискриминации среды в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.

О роли и задачах Москвы в вопросах организации и проведения чемпионата мира по футболу - 2018, мерах, принятых по предупреждению различных форм проявления дискриминации, и партнерах в реализации этих программ расскажут Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, ответственный за совместную программу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и РФ Рашид Алуаш, руководитель Департамента спорта и туризма г. Москвы Николай Гуляев иоснователь инициативы "Болельщики ЦСКА против расизма" Роберт Устян.