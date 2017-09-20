Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЕФА до конца сезона закончит расследование о нарушении финансового fair play клубом ПСЖ

Спорт
20 сентября, 19:28 UTC+3 НЬОН /Швейцария/ 20, сентября. /ТАСС

Новичок ПСЖ Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у "Барселоны", заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Неймар

Неймар

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закончит расследование в отношении французского "Пари Сен-Жермен" в связи с подозрениями в нарушении правил финансового fair play до конца сезона. Об этом журналистам сообщил глава УЕФА Александер Чеферин.

Смотрите также
Неймар

Финансовый допинг: Неймар стал самым дорогим футболистом мира

Сезоны в европейских чемпионатах заканчиваются в конце мая. "Мы много работали, а не говорили, как делают некоторые. Пока идет расследование, то комментировать что- то некорректно. Результаты будут не позднее конца сезона", - сказал Чеферин.

ПСЖ в минувшее трансферное окно пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители "Пари Сен-Жермен".

Мбаппе перешел в парижскую команду на правах аренды, затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года. Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что сделка обойдется ПСЖ в €180 млн.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Теперь клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами. Ранее Чеферин заявил, что организация будет "жестко наказывать" клубы за нарушение данных правил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама