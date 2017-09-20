Россия не сможет претендовать на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия как одна из 13 стран-организаторов чемпионата Европы 2020 года не сможет претендовать на проведение финалов еврокубков в сезоне-2019/20. Об этом решении исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Исполком УЕФА одобрил и утвердил предложение о том, что страны-организаторы чемпионата Европы 2020 года не смогут претендовать на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в том же году. Таким образом, 13 стран избавятся от дополнительного давления перед Евро-2020, плюс это даст шанс провести большие матчи другим ассоциациям", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на данный момент решение не касается Суперкубка УЕФА.

В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала - Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Глазго (Шотландия). Полуфиналы и финал турнира состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.