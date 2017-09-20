ФХМР продлила дисквалификацию игрока "Водника" Пивоварова

ТАСС, 20 сентября. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) продлил дисквалификацию игрока архангельского "Водника" Олега Пивоварова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пивоваров 1 марта был дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам скандального матча между "Водником" и иркутским клубом "Байкал-Энергия", срок дисквалификации игрока должен был истечь 1 сентября. Встреча прошла в феврале и завершилась со счетом 11:9 в пользу иркутского клуба. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. Позже ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, на 2,5 года были дисквалифицированы главные тренеры команд.

"Сегодня хоккейный клуб "Водник" получил ответ из Федерации хоккея с мячом России на свои многочисленные обращения по поводу досрочного снятия дисквалификации с Олега Пивоварова. Контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР посчитал, что веских аргументов для снятия дисквалификации клуб не представил. При этом конкретных сроков дисквалификации Олега Пивоварова в письме так и не обозначено", - говорится в сообщении.

В письме ФХМР "Воднику" сказано, что клуб не выполнил требования федерации. В частности, ФХМР предъявила претензии в том, что "Водник" не провел протокольно оформленное общее собрание клуба с приглашением ходатайствующих лиц, поступок спортсмена не был осужден, Пивоварову не было предоставлено слово для объяснения своего поступка и признания вины, не сделаны соответствующие выводы.