Глава ФИФА: рост стоимости трансферов в футболе превращает их в крысиные бега

ТАСС, 20 сентября. Возрастающая стоимость трансферов превращает переходы футболистов между клубами в крысиные бега. Такое мнение высказал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство Reuters.

"Нам всем вместе нужно решить проблему трансферов, - сказал Инфантино. - Нам нужно подготовить положительные решения для агентов по трансферным правилам, которые витают в воздухе, но никогда серьезно не рассматривались. Мы должны следить, чтобы трансферы не влияли на целостность соревнований, поэтому окна должны закрываться до начала чемпионатов. Беспокоит та инфляция, которую эти переходы вызывают,а также крысиные бега, которые начинаются между клубами".

ПСЖ в минувшее трансферное окно пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн евро, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители "Пари Сен-Жермен".

Мбаппе перешел в парижскую команду на правах аренды, затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года. Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что сделка обойдется ПСЖ в €180 млн.