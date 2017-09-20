Каррера: между футболистами и тренерами "Спартака" никогда не было недопонимания

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Между игроками, тренерским штабом и руководством футбольного клуба "Спартак" никогда не было недопонимания. Об этом на пресс- конференции рассказал главный тренер московской команды Массимо Каррера.

В среду "Спартак" в Краснодаре со счетом 2:0 обыграл "Кубань" в матче 1/16 финала Кубка России. "Команда была сплоченной всегда, просто не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе", - сказал Каррера.

18 сентября "Спартак" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" в матче 10-го тура чемпионата России (2:2), ведя по ходу матча 2:0. После игры в СМИ появилась информация, что Каррера заподозрил футболистов команды в том, что они хотят его "сплавить".

"Кто-то донес до прессы, что я сказал игрокам после матча с "Тосно". Передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. После игры с "Тосно" я не обвинял игроков, а сказал, что не могу себе объяснить случившееся [два пропущенных мяча в концовке встречи]", - отметил итальянский специалист.

"Я не сказал, что я ни причем, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так", - добавил Каррера.

По словам специалиста, он изучает русский язык. "Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне дается. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском", - отметил главный тренер "Спартака".

"Итальянцы - эмоциональные люди"

Каррера признался, что в разговоре с игроками после матча с "Тосно" он не сдерживал эмоций. "В тот момент прозвучали эмоции, я - итальянец, а эмоциональные люди. Я мог сказал что-то, даже если не думал об этом, но потом я продолжил и сказал: "Ведя в счете 2:0 недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат. Согласны ли с этим игроки? Нужно спросить у них", - сказал главный тренер "Спартака".

"Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться", - подчеркнул Каррера.

Главное, чтобы команда создавала голевые моменты, подчеркнул Каррера. "Я опасался не только трагедии "Тосно", но и "Динамо", и ЦСКА. Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, много тренируемся, ничего больше этого сделать не можем. Самое главное - создавать голевые моменты, я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще", - сказал итальянский специалист.

Каррера заявил, что в Кубке России "Спартак" ставит перед собой самую высокую задачу. "Все матчи очень сложные, даже когда играешь с клубами из низшего дивизиона, "Кубань" играла против нас организованно, это хорошая команда, невнимательно подходить к этой игре было нельзя. Конечно, мы ставим цель побелить в Кубке России. У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи", - отметил главный тренер "Спартака".

Также специалист отметил, что футболист Квинси Промес, замененный у матче с "Кубанью", избежал травмы. "С Квинси все нормально, повреждения нет", - сказал Каррера.