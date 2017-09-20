Хоккеист "Барыса" Рыспаев допущен к участию в соревнованиях под эгидой ФХР

ТАСС, 20 сентября. Дисциплинарная комиссия Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разрешила защитнику казахстанского "Барыса" Дамиру Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых ФХР. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Инцидент, за который на Рыспаева была наложена бессрочная спортивная корпоративная дисквалификация, произошел 8 августа 2016 года в товарищеском матче против китайского клуба "Куньлунь". Через три минуты после начала встречи хоккеист начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, после чего атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Тренер пекинского клуба Владимир Юрзинов- младший, возглавлявший команду на тот момент, отказался продолжать матч и увел своих игроков со льда.

"Рассмотрев все материалы дела, совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что защитник сможет вернуться в лигу, если в течение месяца выступлений в Высшей хоккейной лиге не совершит проступков.

В настоящее время 22-летний Рыспаев выступает за астанинский "Номад" в чемпионате Казахстана.