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Лыжник Крюков заявил, что полностью восстановился и может тренироваться без ограничений

Спорт
20 сентября, 23:13 UTC+3 ТАСС

По словам Никиты Крюкова, проблемы со спиной вынудили его пропустить весенний чемпионат России и плотно заняться восстановлением

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Никита Крюков

Никита Крюков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков восстановился от травмы спины и может тренироваться без ограничений. Об этом спортсмен рассказал пресс-службе Олимпийского комитета России.

"Действительно в прошлом сезоне у меня были проблемы со спиной, - сказал Крюков. - Из-за них пришлось пропустить весенний чемпионат России и плотно заняться восстановлением. Слава богу, все неприятности остались в прошлом. Сейчас по нагрузкам у меня никаких ограничений нет".

Спортсмен рассказал о своей подготовке к Олимпиаде в Южной Корее. "Весной у меня был выбор, я мог войти в группу Маркуса Крамера или в любую другую, все зависело от моего желания, - сказал 32-летний Крюков. - Решил, что буду тренироваться самостоятельно, при поддержке своего региона. Когда мои пути на сборах пересекаются с группой Юрия Викторовича Бородавко, я охотно соревнуюсь с молодыми, перспективными ребятами, для меня это хорошая практика".

Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года в личном спринте, а также трехкратным чемпионом мира.

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