"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бертон Альбион" и вышел в 1/8 финала Кубка футбольной лиги

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ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Бертон Альбион" со счетом 4:1 в домашнем матче 1/16 финала Кубка лиги и вышел в следующий раунд турнира.
В составе победителей голами отметились Маркус Рэшфорд (5-я и 17-я минуты), Джесси Лингард (36) и Антони Марсьяль (60). У гостей отличился Ллойд Дайер (90).
Результаты других матчей 1/16 финала:
"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0;
"Челси" - "Ноттингем Форест" - 5:1;
"Эвертон" - "Сандерленд" - 3:0;
"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 1:2.
Соперники команд по 1/8 финала определятся по итогам жеребьевки.
Кубок футбольной лиги - третий по значимости турнир в Англии. Победитель соревнований получает путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы. "Ливерпуль" является самым титулованным клубом, выиграв трофей восемь раз. В активе "Манчестер Юнайтед" пять трофеев.