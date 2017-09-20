"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бертон Альбион" и вышел в 1/8 финала Кубка футбольной лиги

ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Бертон Альбион" со счетом 4:1 в домашнем матче 1/16 финала Кубка лиги и вышел в следующий раунд турнира.

В составе победителей голами отметились Маркус Рэшфорд (5-я и 17-я минуты), Джесси Лингард (36) и Антони Марсьяль (60). У гостей отличился Ллойд Дайер (90).

Результаты других матчей 1/16 финала:

"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0;

"Челси" - "Ноттингем Форест" - 5:1;

"Эвертон" - "Сандерленд" - 3:0;

"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 1:2.

Соперники команд по 1/8 финала определятся по итогам жеребьевки.

Кубок футбольной лиги - третий по значимости турнир в Англии. Победитель соревнований получает путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы. "Ливерпуль" является самым титулованным клубом, выиграв трофей восемь раз. В активе "Манчестер Юнайтед" пять трофеев.