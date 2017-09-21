"Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" в матче Кубка России по футболу

ТАСС, 21 сентября. Шесть матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в четверг. Обладатель трофея "Локомотив" встретится с самарскими "Крыльями Советов", а лидер чемпионата страны "Зенит" сыграет против другого клуба из Санкт-Петербурга - "Динамо".

На стадии 1/16 финала в борьбу вступают клубы премьер-лиги, которые проводят матчи на полях соперников из низших дивизионов. "Локомотиву" предстоит непростая встреча с одним из лидеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ), с которым в нынешнем сезоне успешно работает Андрей Тихонов. В прошлом сезоне бывший полузащитник "Спартака" едва не вывел в элиту красноярский "Енисей", а в нынешнем турнире "Крылья Советов" являются главными фаворитами ФНЛ - наряду с бывшим клубом Тихонова.

"Крылья Советов" сохранили прошлогодний костяк и показывают результативный футбол. Два последних матча ФНЛ волжане завершили победами со счетом 3:0 - над "Спартаком-2" и калининградской "Балтикой". А атакующий дуэт Сергей Корниленко - Сергей Самодин мог бы усилить многие клубы премьер-лиги.

Пригодился бы любой из самарских форвардов и "Локомотиву", где пока "молчит" португальский новичок Эдер, и в отсутствие травмированного Ари забивать в атаке некому. Хотя подопечные Юрия Семина после трети дистанции занимают третье место, в последних матчах "Локомотив" ворота соперников не поражал, в понедельник уступив на своем поле аутсайдеру "Амкару" (0:1).

Матч пройдет на самарском стадионе "Металлург", начало - 18:30 мск, главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова. Победитель в 1/8 финала сыграет с казанским "Рубином".

"Зенит" сыграет в невском дерби

"Зениту" в какой-то степени повезло со жребием - лидеру чемпионата не придется выезжать за пределы родного города, к тому же руководство "Динамо" согласилось на перенос встречи на арену "Санкт-Петербург", хотя домашние матчи вернувшиеся в очередной раз в ФНЛ динамовцы проводят на малой арене стадиона "Петровский". Однако "Динамо" - непростой соперник, команда удачно проводит сезон, под руководством 43-летнего специалиста Александра Точилина занимая третье место в ФНЛ и претендуя на переходные матчи за право сыграть в элите. А одним из лидеров бело-голубых является бывший полузащитник "Зенита" Олег Власов.

Матч двух команд из Санкт-Петербурга начнется в 20:00 мск, главный арбитр - Павел Кукуян из Сочи.

Лидер ФНЛ "Енисей" сыграет с грозненским "Ахматом". Красноярцев вместо Тихонова летом возглавил другой бывший спартаковец - Дмитрий Аленичев, сибирская команда обновила состав и лидирует, опережая "Крылья Советов" по дополнительным показателям. В воскресенье "Енисей" принимает "Крылья" в матче первенства ФНЛ, однако кубковая встреча для команды, которая всерьез нацелилась на премьер-лигу, представляется не менее важной.

Матч состоится в манеже "Футбол-Арена Енисей", начало - 15:00 мск. Главный арбитр - Станислав Васильев из Ижевска. Победитель сыграет в следующем круге с "Лучом-Энергией" из Владивостока.

"Арарат" проверят премьер-лигой

Одним из самых популярных клубов старта сезона стал дебютирующий во второй лиге столичный "Арарат". В команду были приглашены такие игроки, как Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко, а за несколько месяцев существования в ней успели смениться владелец и главный тренер. Вместо Сергея Булатова "Арарат" возглавил отправленный в августе в отставку из "Анжи" Александр Григорян. "Арарат" лидирует в зоне "Центр" второго дивизиона и впервые в истории сыграет с клубом элиты - соперником по кубковой встрече станет "СКА-Хабаровск".

Главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский входил в тренерский штаб Григоряна, когда тот возглавлял СКА. После провального старта в чемпионате СКА перестал проигрывать и набирает очки уже на протяжении шести матчей, хотя и находится в зоне вылета - на 15-м месте.

Матч между "Араратом" и "СКА-Хабаровском" пройдет на столичном стадионе имени Эдуарда Стрельцова, где исторически выступало "Торпедо" - главный соперник "Арарата" в зональном турнире второй лиги. Победитель этой пары сыграет с одной из команд Санкт-Петербурга.

В четверг также будут сыграны кубковые матчи между нижегородским "Олимпийцем" и "Уфой" (18:00), а также воронежским "Факелом" и пермским "Амкаром" (19:00).

Накануне состоялись 10 матчей, которые определили следующие пары 1/8 финала розыгрыша Кубка России: "Авангард" (Курск) - "Тамбов", "Спартак" (Москва) - "Спартак" (Нальчик), "Тосно" - "Томь" (Томск).