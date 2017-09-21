Гол и две передачи Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Монреаль" в предсезонном матче

ТАСС, 21 сентября. "Вашингтон" победил "Монреаль" со счетом 4:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Том Уилсон. У "Монреаля" шайбы на счету Чарльза Хадона и Макса Пачиоретти.

Кузнецов, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи за 18 минут 1 секунду на льду. Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин также отметился передачей.

В июле Кузнецов подписал с "Вашингтоном" восьмилетний контракт на общую сумму $62,4 млн, больше него в "Кэпиталз" зарабатывает только Овечкин.

19-летнему российскому защитнику Михаилу Сергачеву удалось забросить шайбу в победном матче "Тампы" против "Каролины". Встреча завершилась со счетом 4:3. Сергачев провел на площадке 22 минуты 16 секунд, нанес два броска, совершил два силовых приема. Российский форвард "Тампы" Владислав Наместников за 18:57 на льду отметился одним броском и одним силовым приемом.