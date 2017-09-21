Две шайбы Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Коламбусом" в предсезонном матче НХЛ

Две шайбы Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Коламбусом" в предсезонном матче НХЛСпорт 21 сентября, 6:44
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ТАСС, 21 сентября. "Сент-Луис" обыграл "Коламбус" со счетом 3:2 в овертайме в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Владимир Тарасенко (7-я и 63-я минуты) и Джейден Шварц (36). У "Коламбуса" шайбы забросил Зак Далпе (28, 31).
Тарасенко провел на льду 18 минут 11 секунд, на счету российского форварда пять бросков по воротам и два силовых приема.
В другом предсезонном матче "Ванкувер" победил "Калгари" со счетом 5:3. 21-летний российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин забросил шайбу.