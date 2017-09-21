СМИ: Китай запустит космическую миссию к Марсу около 2020 годаКосмос 21 сентября, 8:01
Неизвестные избили главного тренера загребского футбольного клуба "Динамо"Спорт 21 сентября, 7:40
Правительство утвердило программу развития космодромов на 2017-2025 годыКосмос 21 сентября, 7:35
Приговор по делу "хабаровских живодерок" обжаловали все трое осужденныхПроисшествия 21 сентября, 7:21
Две шайбы Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Коламбусом" в предсезонном матче НХЛСпорт 21 сентября, 6:44
NBC: Трамп склоняется к выходу из соглашения по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 21 сентября, 6:20
В Москве и Подмосковье ожидается до 18 градусов тепла и местами небольшой дождьМосква 21 сентября, 6:08
Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном, но держит его в тайнеМеждународная панорама 21 сентября, 5:33
"Ведомости": утилизационный сбор на автомобили может вырасти на 15% в 2018 годуЭкономика и бизнес 21 сентября, 5:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Главный тренер хорватского футбольного клуба "Динамо" (Загреб) Марио Цвитанович был избит возле собственного дома, двое нападавших были в масках и вооружены дубинками. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Нападение произошло, когда тренер возвращался домой по прибытии с гостевого матча Кубка Хорватии. Отмечается, что Цвитанович самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь. По данным издания Jutarnji List, врачи диагностировали у тренера перелом левой руки.
В сообщении клубной пресс-службы также содержится призыв к правоохранительным органам "проснуться и перестать игнорировать то, что происходит вокруг команды". Отмечается, что это не первый случай нападения на представителя клуба. В августе советник "Динамо" Здравко Мамич получил огнестрельное ранение в ногу в Боснии и Герцеговине.