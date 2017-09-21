Неизвестные избили главного тренера загребского футбольного клуба "Динамо"

ТАСС, 21 сентября. Главный тренер хорватского футбольного клуба "Динамо" (Загреб) Марио Цвитанович был избит возле собственного дома, двое нападавших были в масках и вооружены дубинками. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нападение произошло, когда тренер возвращался домой по прибытии с гостевого матча Кубка Хорватии. Отмечается, что Цвитанович самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь. По данным издания Jutarnji List, врачи диагностировали у тренера перелом левой руки.

В сообщении клубной пресс-службы также содержится призыв к правоохранительным органам "проснуться и перестать игнорировать то, что происходит вокруг команды". Отмечается, что это не первый случай нападения на представителя клуба. В августе советник "Динамо" Здравко Мамич получил огнестрельное ранение в ногу в Боснии и Герцеговине.