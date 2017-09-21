Восьмилетний футболист мексиканского клуба "Америка" погиб из-за землетрясения

В новосибирском кинотеатре в день показа "Матильды" усилят меры безопасностиСибирь 21 сентября, 9:43
"Одноклассники" начали принимать штрафы ГИБДДЭкономика и бизнес 21 сентября, 9:30
ЦБ принял решение о санации Бинбанка и Рост банкаЭкономика и бизнес 21 сентября, 9:21
Москвичи смогут проверить историю эксплуатации автомобиля на сайте мэрииМосква 21 сентября, 9:20
В парламенте Таиланда открылась выставка в честь 120-летия дипотношений с РФОбщество 21 сентября, 9:02
Шишханов считает, что оздоровление Бинбанка займет от трех до восьми месяцевЭкономика и бизнес 21 сентября, 8:36
ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Арсенал"Экономика и бизнес 21 сентября, 8:35
Минобороны РФ: сирийские войска обстреливали из районов, где находится спецназ СШААрмия и ОПК 21 сентября, 8:34
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САРАрмия и ОПК 21 сентября, 8:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Восьмилетний футболист Рауль Алексис Варгас Масиас, выступавший за клуб "Америка" из Мехико, погиб при обрушении школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Во вторник в Мехико в результате землетрясения обрушилась школа. Ранее сообщалось о том, что 22 человека погибли в результате трагедии, в том числе 20 детей. Еще 30 детей считаются пропавшими.
"Ты всегда будешь с нами и всегда будешь в наших сердцах", - сказано в сообщении клуба.
La institución lamenta el sensible fallecimiento de Raúl, aguilita del Nido Coapa Categoría 2009— Club América (@ClubAmerica) 20 сентября 2017 г.
Descanse en paz. pic.twitter.com/bbV7sZZAPQ
По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 225 человек, из них 94 - в столице республики. В Мехико разрушено более 40 зданий. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики, очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зарегистрировано более 20 повторных толчков магнитудой до 4.