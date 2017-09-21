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Восьмилетний футболист мексиканского клуба "Америка" погиб из-за землетрясения

Спорт
21 сентября, 8:56 UTC+3 ТАСС

Во вторник в Мехико в результате землетрясения обрушилась школа

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ТАСС, 21 сентября. Восьмилетний футболист Рауль Алексис Варгас Масиас, выступавший за клуб "Америка" из Мехико, погиб при обрушении школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Во вторник в Мехико в результате землетрясения обрушилась школа. Ранее сообщалось о том, что 22 человека погибли в результате трагедии, в том числе 20 детей. Еще 30 детей считаются пропавшими.

"Ты всегда будешь с нами и всегда будешь в наших сердцах", - сказано в сообщении клуба.

По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 225 человек, из них 94 - в столице республики. В Мехико разрушено более 40 зданий. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики, очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зарегистрировано более 20 повторных толчков магнитудой до 4.

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