Марков назначен спортивным директором Федерации регби России

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ТАСС, 21 сентября. Сергей Марков назначен на должность спортивного директора Федерации регби России. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В июле 2015 года Марков стал спортивным директором Регбийной премьер-лиги.
Ранее Марков уже работал в структуре Федерации регби России. Он был пресс-атташе федерации и менеджером сборной России.