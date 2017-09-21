Марков назначен спортивным директором Федерации регби России

ТАСС, 21 сентября. Сергей Марков назначен на должность спортивного директора Федерации регби России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В июле 2015 года Марков стал спортивным директором Регбийной премьер-лиги.

Ранее Марков уже работал в структуре Федерации регби России. Он был пресс-атташе федерации и менеджером сборной России.