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Марков назначен спортивным директором Федерации регби России

Спорт
21 сентября, 9:07 UTC+3 ТАСС
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 сентября. Сергей Марков назначен на должность спортивного директора Федерации регби России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В июле 2015 года Марков стал спортивным директором Регбийной премьер-лиги.

Ранее Марков уже работал в структуре Федерации регби России. Он был пресс-атташе федерации и менеджером сборной России.

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