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Савицкис: рижское "Динамо" может пригласить тренера сборной Латвии Хартли в штаб клуба

Спорт
21 сентября, 10:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Рижский клуб потерпел 10 поражений подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

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Боб Хартли

Боб Хартли

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рижское "Динамо" рассматривает вариант с приглашением главного тренера сборной Латвии по хоккею канадца Боба Хартли в тренерский штаб клуба. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

Рижский клуб в среду потерпел поражение в Нижнекамске от "Нефтехимика" (0:2), которое стало для команды 10-м подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Возглавляет "Динамо" Сандис Озолиньш, для которого нынешний сезон в КХЛ стал дебютным.

"Про тренерский штаб сейчас высказываться мне не хотелось бы. Мы обсуждаем несколько вариантов, как вывести команду из того, что случилось. Что касается приглашения Хартли, то это один из вариантов, но я не хотел бы обсуждать это публично", - сказал Савицкис.

По его словам, "Динамо" в ходе чемпионата могло попасть в психологическую яму. "Никто не ожидал, что будет такая серия. Думаем все вместе, как выбраться из этой ситуации. Совет директоров рассматривает, что можно сделать, и мы взволнованы ситуацией, но не следим сложа руки", - отметил Савицкис.

Бывший главный тренер ряда клубов Национальной хоккейной лиги Хартли возглавил сборную Латвии в 2016 году. В конце августа специалист продлил контракт с Латвийской федерацией хоккея на пять лет с возможностью продления соглашения еще на год.

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