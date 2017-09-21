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Представлены медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане

Спорт
21 сентября, 11:13 UTC+3 ТАСС

Медали являются отражением традиций и культуры Южной Кореи

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Медали Олимпийских игр в Пхенчхане

Медали Олимпийских игр в Пхенчхане

© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 21 сентября. Медали зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, были представлены в четверг в Сеуле. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.

Медали отражают в себе традиции и культуру южнокорейской нации. Хангыль - корейский алфавит и основа корейской культуры - является одной из основных деталей дизайна. Надписи на хангыле символизируют усилия спортсменов со всего мира, которые вместе привносят молодость, солидарность и национальное наследие на арену Олимпийских игр в Пхенчхане. Это рифмуется с официальным лозунгом Игр: "Объединяющая страсть".

На лицевой стороне медали изображены диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр и решительность участников. На задней стороне изображена спортивная дисциплина. Лента является важной частью награды и была создана с использованием традиционных корейских тканей.

Медали хранятся в надежном и красивом корпусе с деревянной отделкой, дизайн которого был вдохновлен корейской архитектурой, храмами и зданиями в сельской местности.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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