Представлены медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане

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ТАСС, 21 сентября. Медали зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, были представлены в четверг в Сеуле. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.
Медали отражают в себе традиции и культуру южнокорейской нации. Хангыль - корейский алфавит и основа корейской культуры - является одной из основных деталей дизайна. Надписи на хангыле символизируют усилия спортсменов со всего мира, которые вместе привносят молодость, солидарность и национальное наследие на арену Олимпийских игр в Пхенчхане. Это рифмуется с официальным лозунгом Игр: "Объединяющая страсть".
#2018평창 동계올림픽대회 #메달 실물 근접 사진 모음.jpg— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 21 сентября 2017 г.
Take a closer look at the #PyeongChang2018 Olympic #medals.#Hangul #Koreanalphabet #passion pic.twitter.com/2SZiXTeesP
На лицевой стороне медали изображены диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр и решительность участников. На задней стороне изображена спортивная дисциплина. Лента является важной частью награды и была создана с использованием традиционных корейских тканей.
Медали хранятся в надежном и красивом корпусе с деревянной отделкой, дизайн которого был вдохновлен корейской архитектурой, храмами и зданиями в сельской местности.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.