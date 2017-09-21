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Строительство Ледового дворца на 3 тыс. зрителей началось в Туле

Спорт
21 сентября, 11:27 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 21, сентября. /ТАСС

Комплекс будет включать в себя ледовую арену с трибунами, секторы для тренировок и массового катания, зал для занятий борьбой и единоборствами, детско-юношескую школу по хоккею и фигурному катанию

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ТУЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к обустройству котлована для фундамента Ледового дворца в Туле. Его площадь превысит 13 тыс. кв. м., трибуны вместят 3 тыс. зрителей, рассказал ТАСС председатель Комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.

"Подрядчики начали обустройство котлована - четыре экскаватора, 20 "КамАЗов" выбирают грунт и завозят песок. Подготовка к закладке фундамента закончится к 15 октября, а в начале ноября строители приступят к монтажу металлоконструкций. Технология строительства позволяет вести работы зимой, на качестве здания это не отразится. Ледовый дворец станет крупнейшей спортивной площадкой в Тульской области - более 13 тысяч квадратных метров", - отметил Яковлев.

Спорткомплекс рассчитан на 3 тыс. зрителей и будет включать в себя ледовую арену с трибунами, секторы для тренировок и массового катания, зал для занятий борьбой и единоборствами. "Также во дворце откроется детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Планируем создать профессиональную хоккейную команду, уже ведем переговоры с тренерами, в том числе и из других регионов России. Пока закончено формирование студенческой хоккейной команды", - пояснил собеседник агентства.

Строительство Ледового дворца финансирует "Газпром". "Губернатор Алексей Дюмин в 2016 году договорился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером об инвестировании проекта по программе "Газпром - детям". Региональные средства тоже будут привлечены, но на этапе создания инфраструктуры - подключения инженерных коммуникаций, строительства дороги к зданию, сумма пока не конкретизирована", - рассказал председатель областного комитета по спорту.

Торжественная закладка первого камня в строительство будущего Ледового дворца состоялась 22 августа 2016 года с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Миллера. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2018 года.

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