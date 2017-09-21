Веломногодневка "Пять колец Москвы" пройдет 2-6 мая 2018 года

Российский турнир по маунтинбайку "Псебай челлендж" в 2018 году пройдет под эгидой UCIСпорт 21 сентября, 12:52
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусстваКультура 21 сентября, 12:41
Веломногодневка "Пять колец Москвы" пройдет 2-6 мая 2018 годаСпорт 21 сентября, 12:38
Facebook направила $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в МексикеОбщество 21 сентября, 12:34
Участок исторической мостовой воссоздали на улице Петровка в МосквеМосква 21 сентября, 12:34
Рыспаев после дисквалификации сыграет за усть-каменогорское "Торпедо" в ВХЛСпорт 21 сентября, 12:34
На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева для туристовОбщество 21 сентября, 12:14
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке ШанцеваПолитика 21 сентября, 12:09
Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМСпорт 21 сентября, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Многодневная велогонка "Пять колец Москвы" в 2018 году пройдет 2-6 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов.
В 2017 году гонка проходила 5-9 мая. Действующим победителем веломногодневки является россиянин Юрий Трофимов.
Впервые шоссейная велогонка в Москве прошла в 1920 году, маршрут был проложен по Садовому кольцу столицы. С 1993 года московская велогонка получила статус международной, в разные годы кольцевые этапы проходили по значимым местам российской столицы - вокруг Кремля, на олимпийской трассе в Крылатском, в Лужниках, на Воробьевых горах.