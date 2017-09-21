Веломногодневка "Пять колец Москвы" пройдет 2-6 мая 2018 года

ТАСС, 21 сентября. Многодневная велогонка "Пять колец Москвы" в 2018 году пройдет 2-6 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов.

В 2017 году гонка проходила 5-9 мая. Действующим победителем веломногодневки является россиянин Юрий Трофимов.

Впервые шоссейная велогонка в Москве прошла в 1920 году, маршрут был проложен по Садовому кольцу столицы. С 1993 года московская велогонка получила статус международной, в разные годы кольцевые этапы проходили по значимым местам российской столицы - вокруг Кремля, на олимпийской трассе в Крылатском, в Лужниках, на Воробьевых горах.