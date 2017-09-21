Российский турнир по маунтинбайку "Псебай челлендж" в 2018 году пройдет под эгидой UCI

Российский турнир по маунтинбайку "Псебай челлендж" в 2018 году пройдет под эгидой UCIСпорт 21 сентября, 12:52
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ТАСС, 21 сентября. Соревнования по маунтинбайку "Псебай челлендж" в России в 2018 году впервые пройдут под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Турнир включен в официальный календарь соревнований на сайте UCI.
"Псебай челлендж" пройдет в поселке Псебай Краснодарского края 14 и 15 апреля. Спортсмены будут соревноваться в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Всего на турнире состоится четыре старта: соревнования среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.
Также 21 и 22 апреля в Псебае пройдет турнир "Гран-при Мостовского района", который, как и "Псебай Челлендж", будет организован под эгидой UCI. Соревнования состоятся в дисциплине кросс-кантри среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.